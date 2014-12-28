أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيليجريني: لم نستغل فرصة اللحاق بتشيلسي في القمة

Google+ Print
بيليجريني: لم نستغل فرصة اللحاق بتشيلسي في القمة بيليجريني: لم نستغل فرصة اللحاق بتشيلسي في القمة

(إفي): أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليجريني، عن أسفه "لضياع فرصة الفوز" أمام بيرنلي بملعب الاتحاد، وعدم تقليص الفارق مع تشيلسي في سباق الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح المدير الفني التشيلي عقب التعادل أمام بيرنلي المتواضع بهدفين لمثلهما "من الواضح أننا لم نتمكن من الحفاظ على حدتنا. الهدف الاول كان هاما لبيرنلي"، مشيرا إلى أنه كان من تسلل.

وتابع "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن بيرنلي سجل هدفا من تسلل في الدقيقة الأولى للشوط الثاني وبعدها سجلوا هدفا آخر".

وقال "في كرة القدم تسجيل هدفين يعد كافيا لحسم اللقاء، لكن ثقتهم ازدادت في الشوط الثاني ولم نستطع الحفاظ على تقدمنا"، مذكرا أيضا بأن فريقه كان بذل للتو جهدا كبيرا أول أمس في البوكسينج داي، وفاز على ويست بروميتش 3-1.

كان تشيلسي قد فقد نقطتين ثمينتين بتعادله امام ساوثامبتون بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، قبل أن يخيب حامل اللقب الآمال في الاقتراب منه ويتعادل هو الآخر ليحافظ على فارق الثلاث نقاط بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع