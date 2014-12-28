عناصر”بوكو حرام” تقتل نحو 30 مدنيا في هجوم على قرية شمال الكاميرون

اتهم مسئول كاميروني، اليوم الأحد، أن عناصر مسلحة تابعة لحركة “بوكو حرام” الإسلامية المتطرفة قتلت نحو 30 شخصا بإحدى القرى الواقعة شمال الكاميرون.

> وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية أن هذا الاعتداء يأتي بعد قيام القوات الكاميرونية أمس الأول “الجمعة” بقتل 53 من عناصر “بوكو حرام” وقصف أحد مخيماتها التي تقع على الحدود مع نيجيريا.

> ولم تعلن حركة “بوكو حرام” حتى الآن مسئوليتها عن الاعتداء على القرية الكاميرونية.