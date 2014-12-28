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نور الشريف يحتفل بخطوبة ابنته

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نور الشريف يحتفل بخطوبة ابنته نور الشريف يحتفل بخطوبة ابنته

الإثنين 29-12-2014 00:30

أقيم حفل خطوبة ابنة الفنان المصري نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي، المخرجة سارة على رجل أعمال شاب يدعى خميس محمد خميس، مساء يوم الجمعة في فيلا الفنان المصري في مدينة الشيخ زايد.

وتمت الخطوبة وسط جو عائلي، بعيداً عن وسائل الإعلام، إذ اقتصر الحضور على أسرتي العروسين، فيما لم يحضره أي من أصدقاء الفنان الكبير ما عدا خالة العروس الفنانة المعتزلة نورا، ومن أسرة العريس فلم يحضر سوى والده ووالدته وأشقائه.

يذكر أن سارة عملت مساعدة مخرج مع عدد كبير من كبار المخرجين، وهي حالياً مبتعدة عن وسائل الإعلام.

وقد اختفت سارة عن الأنظار لفترة طويلة بسبب مرض كانت تعاني منه يدعى "ساركوديوسيز" يؤدي إلى انتفاخ الطحال، حيث كانت تتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

 

 

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