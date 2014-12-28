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مقتل مستشار عسكري إيراني في العراق

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قتل ضابط عسكري إيراني كبير في العراق حيث كان يشارك في مهمة استشارية لدى الجيش العراقي، الذي يقاتل تنظيم «داعش»، حسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، نشر على موقعه الإخباري الرسمي، «سباه نيوز»: «استشهد البريجادير جنرال، حميد تقوي، خلال مهمة استشارية لدى الجيش العراقي والمتطوعين العراقيين لقتال إرهابيي (داعش)، في مدينة سامراء، التي تبعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال من العاصمة العراقية، بغداد».

وأوضح البيان أنه سيتم تشييع جثمان تقوي، الإثنين، في طهران في مسجد يقع داخل مقر القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني.

وتؤكد إيران أن التصدي لهذا التنظيم هي مهمة العراقيين، ونفت باستمرار أن تكون قد أرسلت قوات برية إلى العراق كما رفضت المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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