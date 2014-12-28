أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غضب فينجر قد يقرب صلاح من الرحيل إلى إنتر

Google+ Print
غضب فينجر قد يقرب صلاح من الرحيل إلى إنتر غضب فينجر قد يقرب صلاح من الرحيل إلى إنتر

غضب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال بسبب مفاوضات إنتر بشكل مباشر مع لوكاس بودولسكي قد تقرب الجناح المصري محمد صلاح من الرحيل عن تشيلسي.

روبيرتو مانشيني المدير الفني لإنتر حدد أولياته في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق الإيطالي في خط الهجوم، الألماني لوكاس بودولسكي لاعب أرسنال يليه محمد صلاح لاعب تشيلسي.

مسؤلو إنتر تخطوا فينجر وإدارة أرسنال وتحدثا مباشرا مع بودولسكي وهو ما أغضب فينجر بشدة حسبما أشارت له صحيفة " بيلد الألمانية".

بيلد أكدت أن مفاوضات إنتر المباشرة مع بولدي أغضبت فينجر بشدة ومن هنا فاحتمالية إيقاف المدير الفني الفرنسي للصفقة أصبح وشيك للغاية، ليبدأ إنتر في تحويل أنظاره إلى الخيار الثاني وهو صلاح.

محمد صلاح خرج من قائمة تشيلسي أمام ساوثامبتون بعد ما خرج أمام ويست هام، ليصبح قاب قوسين أو أكثر من الرحيل على سبيل الإعارة وخصوصا بعد تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.

مورينيو عبر عن حزنه لاستبعاد صلاح بشكل متتالي من قائمة تشيلسي على الرغم من أنه يقدم مجهودا كبيرا في التدريبات. ( طالع التفاصيل)

مصير صلاح بدأ يظهر أكثر وأكثر فاجتماع فينجر القادم مع بودولسكي خلال هذه الأسبوع سيحدد بشكل كبير نسبة إعارة صلاح إلى إنتر. ( طالع التفاصيل)

جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي البارز في "سكاي سبورتس من جانبه أشار أن ينافس إنتر على ضم محمد صلاح كلا من أتليتكو مدريد وسندرلاند. ( طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل