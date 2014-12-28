غضب فينجر قد يقرب صلاح من الرحيل إلى إنتر

غضب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال بسبب مفاوضات إنتر بشكل مباشر مع لوكاس بودولسكي قد تقرب الجناح المصري محمد صلاح من الرحيل عن تشيلسي.

روبيرتو مانشيني المدير الفني لإنتر حدد أولياته في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق الإيطالي في خط الهجوم، الألماني لوكاس بودولسكي لاعب أرسنال يليه محمد صلاح لاعب تشيلسي.

مسؤلو إنتر تخطوا فينجر وإدارة أرسنال وتحدثا مباشرا مع بودولسكي وهو ما أغضب فينجر بشدة حسبما أشارت له صحيفة " بيلد الألمانية".

بيلد أكدت أن مفاوضات إنتر المباشرة مع بولدي أغضبت فينجر بشدة ومن هنا فاحتمالية إيقاف المدير الفني الفرنسي للصفقة أصبح وشيك للغاية، ليبدأ إنتر في تحويل أنظاره إلى الخيار الثاني وهو صلاح.

محمد صلاح خرج من قائمة تشيلسي أمام ساوثامبتون بعد ما خرج أمام ويست هام، ليصبح قاب قوسين أو أكثر من الرحيل على سبيل الإعارة وخصوصا بعد تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.

مورينيو عبر عن حزنه لاستبعاد صلاح بشكل متتالي من قائمة تشيلسي على الرغم من أنه يقدم مجهودا كبيرا في التدريبات. ( طالع التفاصيل)

مصير صلاح بدأ يظهر أكثر وأكثر فاجتماع فينجر القادم مع بودولسكي خلال هذه الأسبوع سيحدد بشكل كبير نسبة إعارة صلاح إلى إنتر. ( طالع التفاصيل)

جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي البارز في شبكة "سكاي سبورتس من جانبه أشار أن ينافس إنتر على ضم محمد صلاح كلا من أتليتكو مدريد وسندرلاند. ( طالع التفاصيل)