أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. مقتل رجل أعمال على يد مسلحين والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالعبور‎

Google+ Print
بالصور.. مقتل رجل أعمال على يد مسلحين والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالعبور‎ بالصور.. مقتل رجل أعمال على يد مسلحين والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالعبور‎

كلف اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية رجال المباحث لكشف غموض واقعة السطو المسلح على سيارة رجل أعمال من قبل مجهولون مسلحون عصر اليوم بمدينة العبور وقتلوا  شخصين واستولوا على 2 مليون جنيه وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمود يسري  مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وبالفحص تبين  قيام مجهولين ملثمين بمهاجمة سيارة رجل اعمال أمام الميدان الرئيسى المواجهة لحى الشباب بالعبور وهددوا قائدها ببنادق آلية و طبنجات وعندما لم يستجيب أطلقوا وابلا من الرصاص فلقى شخصين مصرعهما و إستولوا علي حقيبة بها 2 مليون جنيه و فروا هاربين .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا