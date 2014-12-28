بالصور.. مقتل رجل أعمال على يد مسلحين والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالعبور‎

كلف اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية رجال المباحث لكشف غموض واقعة السطو المسلح على سيارة رجل أعمال من قبل مجهولون مسلحون عصر اليوم بمدينة العبور وقتلوا شخصين واستولوا على 2 مليون جنيه وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وبالفحص تبين قيام مجهولين ملثمين بمهاجمة سيارة رجل اعمال أمام الميدان الرئيسى المواجهة لحى الشباب بالعبور وهددوا قائدها ببنادق آلية و طبنجات وعندما لم يستجيب أطلقوا وابلا من الرصاص فلقى شخصين مصرعهما و إستولوا علي حقيبة بها 2 مليون جنيه و فروا هاربين .