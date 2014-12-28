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الإسماعيلي: لا يمكن تعويض عبد ربه.. ولكن

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الإسماعيلي: لا يمكن تعويض عبد ربه.. ولكن الإسماعيلي: لا يمكن تعويض عبد ربه.. ولكن

قال محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى إن فريقه خسر حسنى عبد ربه كقائد للفريق لا يمكن تعويضه.

وكان عبد ربه ومحمود متولي لاعبا الفريق قد تعرضا للإصابة بقطع للرباط الصليبي فى مباراة الفريق الأخيرة مع النصر القاهري.

وتابع "حزنت على إصابة محمود متولي وهو فى فترة تألقه مع الفريق والمنتخب الأوليمبي".

وأضاف "لكن نملك عددا من اللاعبين القادرين على الانضمام للتشكيل مثل محمد البعلي ومحمد فتحي بالإضافة إلى عودة شوقي السعيد".

وأردف أبو السعود أنه لن تكون هناك مشكله فى مراكز اللاعبين فى ظل توافر البديل بالفريق ومن الصاعدين المتميزين بجانب السعي للتعاقد مع ثلاثه لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية احدهم قلب دفاع ورأس حربه.

وكان الإسماعيلي قد ارسل عرضا رسميا للتفاوض على ضم كل من عمرو طارق لاعب الجونة وصلاح ريكو لاعب اتحاد الشرطة.

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