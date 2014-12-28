صحيفة: الهلال السعودي يغري صلاح بعرض كبير

فتحت إدارة نادي الهلال السعودي خط مفاوضات مع نظرائهم في تشيلسي مبديين رغبتهم في ضم محمد صلاح جناح الفريق.

ويتنافس إنتر ميلان مع عدة أندية إنجليزية لاستعارة الجناح المصري المحترف في صفوف تشيلسي.

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وذكرت صحيفة (الخليج) السعودية أن مسؤولين في نادي الهلال قدموا عرضا كبيرا لتشيلسي هو الأفضل -بحسب الجريدة- بين العروض التي تسعى لضم صلاح.

وأشارت إلى أن رغبة اللاعب في الاستمرار في أوروبا قد تحول دون إتمام الصفقة، وستعلن بشكل رسمي في غضون الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك رغبة من الزعيم في تدعيم الهجوم بعد إصابة ياسر القحطاني وقرار الاتحاد الأسيوي بإيقاف المهاجم الأخر ناصر الشمراني أفضل لاعب في أسيا ثماني مباريات.

ويأمل الهلال في تعويض فقدان النجمين في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا بالدولي المصري.

ولا يشارك صلاح مع تشيلسي باستمرار هذا الموسم، بل ويخرج من القائمة.

مورينيو عبر عن حزنه لاستبعاد صلاح بشكل متتالي من قائمة تشيلسي على الرغم من أنه يقدم مجهودا كبيرا في التدريبات. ( طالع التفاصيل)

مصير صلاح بدأ يظهر أكثر وأكثر فاجتماع فينجر القادم مع بودولسكي خلال هذه الأسبوع سيحدد بشكل كبير نسبة إعارة صلاح إلى إنتر. ( طالع التفاصيل)

جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي البارز في شبكة "سكاي سبورتس من جانبه أشار أن ينافس إنتر على ضم محمد صلاح كلا من أتليتكو مدريد وسندرلاند. ( طالع التفاصيل)