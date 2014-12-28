أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة ينعي يوسف محيي

Google+ Print
اتحاد الكرة ينعي يوسف محيي اتحاد الكرة ينعي يوسف محيي

قدم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تعازيه في يوسف محيي لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري، والذي لقى مصرعه يوم الأحد.

وانتقل إلى رحمة الله يوسف محيي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة ينعون اللاعب الصاعد الذي توفي إثر حادث أليم.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة الاتحاد السكندري أمام الداخلية، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع