اتحاد الكرة ينعي يوسف محيي

قدم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تعازيه في يوسف محيي لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري، والذي لقى مصرعه يوم الأحد.

وانتقل إلى رحمة الله يوسف محيي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة ينعون اللاعب الصاعد الذي توفي إثر حادث أليم.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة الاتحاد السكندري أمام الداخلية، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد.