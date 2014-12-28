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الاتحاد السكندري يرفض قرار منصور بإلغاء إعارة شيكا وبازوكا

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الاتحاد السكندري يرفض قرار منصور بإلغاء إعارة شيكا وبازوكا الاتحاد السكندري يرفض قرار منصور بإلغاء إعارة شيكا وبازوكا

رفض نادي الاتحاد السكندري قرارا من مرتضى منصور رئيس الزمالك بإلغاء إعارة الثنائي محمود خالد "شيكا" ومحمد عبد الزرازق "بازوكا" لزعيم الثغر.

الاتحاد السكندري حصل على عقدي شيكا وبازوكا، كإعارة حتى نهاية الموسم، ومعهما كان الراحل يوسف محيي.

لكن منصور يرغب في إلغاء الإعارة، لأن الاتحاد السكندري اتخذ موقفا معارضا له في قضية عامر حسين رئيس لجنة الأندية.

فمرتضى منصور كان يرغب في إقالة عامر حسين، والاتحاد السكندري رفض ذلك خلال اجتماع لجنة الاندية.

ولهذا قرر منصور إلغاء الإعارة.

الاتحاد السكندري رد عبر عز حسين نائب رئيس النادي، في تصريحات لـFilGoal.com قائلا: "نحن نمتلك العقود والأوراق اللازمة لإثبات أحقيتنا في اللاعبين".

وتابع "قليقل كل شخص ما يريد.. القصة ليست بالكلام، بل بالأوراق.. وأوراق الاتحاد السكندري سليمة".

وأردف "دفعنا 250 ألفا وحصلنا على أوراق بازوكا، ومن قبله خالد شيكا ويوسف محيي رحمه الله.. أوراقنا سليمة، ونتمسك بلاعبينا".

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