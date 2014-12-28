رسالة «غامضة» تصيب مدير مدرسة بالضفة ومعلمين بالغثيان

أصيب مدير مدرسة وعدد من المعلمين بالغثيان وإسالة الدموع، عقب فتحهم رسالة وصلتهم عبر البريد من جهة مجهولة، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، لم تسمها، القول بأنه تم نقل مدير مدرسة «الحسين بن علي»، لم تذكر اسمه، في مدينة الخليل، وعدد من المعلمين، إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، بعد فتحهم رسالة غامضة وصلت إلى المدرسة.

وأشارت إلى أن الرسالة وصلت من إيطاليا، وعند فتحها تعرض المدير وعدد من المعلمين الذين تواجدوا بالمكان لحالة غثيان، وذرفوا الدموع بغزارة، ونقلوا على أثرها للعلاج في المستشفى بالمدينة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن الحالات التي وصلت وضعت تحت المراقبة الطبية، وتعاني من حالات غثيان ودوار.

وأضافت الوكالة أن رسالتين مماثلتين وصلتا، منذ أسابيع إلى بلدية الخليل، أدتا إلى ظهور الأعراض ذاتها على الأشخاص المتواجدين لحظة فتح الرسالتين.

ولم يعرف على الفور طبيعة المواد التي تحتويها الرسالة، والتي سببت تلك الأعراض، كما لم تُعرف الجهة التي أرسلتها.