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السنيورة يجدد رفضه مشاركة حزب الله فى القتال بسوريا

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السنيورة يجدد رفضه مشاركة حزب الله فى القتال بسوريا السنيورة يجدد رفضه مشاركة حزب الله فى القتال بسوريا

جدد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق ورئيس كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى فؤاد السنيورة، رفضه مشاركة حزب الله أو أى مجموعة لبنانية فى القتال الدائر فى سوريا بين النظام والشعب السورى.

وأكد السنيورة - فى احتفال نظمته بلدية صيدا بجنوب لبنان اليوم الاثنين - أن تياره لن يسكت ولن يقبل بتدمير حاضر لبنان ومستقبله وبتحويله نقطة لتصدير الميليشيات ومجموعات الموت أو أن تتحول الدولة اللبنانية إلى دولة فاشلة.

ودعا إلى التمسك بالعيش المشترك والوقوف أمام محاولات تحويل لبنان ساحة للتنافر، وإنما لكى يبقى نموذجا للاعتدال ورفض التشدد ومشاريع التفتيت التى انطلقت من فكرة أن لبنان مجموعة من المذاهب.

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مصر 365