سفينه سياحية تلقي الصرف الصحي بمياه البحر بسفاجا

تسببت سفينة سياحية فى حدوث تلوث بحري بميناء سفاجا البحرى،ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك بعد قيام السفينة بألقاء مخلفات الصرف الصحى بالمياه أثناء تواجدها على رصيف الميناء وقامت إدارة الميناء بأ خطار جهاز شئون البيئة وتحرير محضر بالواقعة.

كانت لجنة من إدارة ميناء سفاجا تقوم بالمرور على رصيف الميناء واكتشفت وجود رائحة كريهة تنبعث من المياه بالقرب من السفينة السياحية وعثرت اللجنة على كميات كبيرة من الطحالب والمياه الخاصة بالصرف الصحى بعد قيام السفينة بتفريغها فى المياه بالمخالفة للقانون .

وتسببت مياه الصرف فى حدوث تلوث كبير ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك بالميناء،وتم اخطار جهاز شئون البيئة لتقدير الخسائر البيئية الناجمة عن التلوث،وتقوم اللجنة حاليا بعمل مسح شامل بمنطقة التلوث،وأعداد تقرير بالواقعة.