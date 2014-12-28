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الجيش الليبي يوافق على وقف إطلاق النار بميناء السدرة مؤقتا

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وافق جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، الأحد، على وقف إطلاق النار بصفة مؤقتة، لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء المحلية والدولية الراغبة في مكافحة الحرائق الناشبة في خزانات النفط جنوب ميناء السدرة، أكبر ميناء نفطي في البلاد.

وقال الناطق الرسمى لغرفة عمليات حرس المنشآت النفطية، على الحاسي، :«لانمانع في وقف إطلاق النار من جانبنا مبدئيا حتى تتمكن فرق مكافحة الحرائق من إطفاء النيران المشتعلة بالخزانات بالميناء منذ الخميس الماضي».

وأضاف :«تعتبر هدنة وقف إطلاق النار من جانب حرس المنشآت النفطية سارية مالم يتم الإعتداء علينا، ولو حدث غير ذلك لن نقف مكتوفى الأيدي».

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