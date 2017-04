وفاة نجم سلسلة هاري بوتر الممثل دايفيد رايال

توفي قبل أمس الجمعة نجم سلسلة أفلام Harry Potter الممثل العالمي David Ryall عن عمر ناهز 79 عاماً.

وقد أعلن خبر الوفاة الكاتب والممثل Mark Gattis من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، جاء فيها: David العظيم رحل عنّا ليلة الميلاد.. هذا الرجل الذي لطالما إفتخرت بتسميته صديقي فليرقد بسلام.

أما Charlie Ryall إبنة الراحل، فقالت: فلنتذكر مسيرته الفنية الحافلة التي إستمرت 5 عقود.

يشار إلى أن الممثل David Ryall إشتهر من خلال تأدية دور Elphias Doge في سلسلة Harry Potter الشهيرة، وشارك في العديد من الأعمال الأخرى مثل الجزء الأول من Deathly Hallows، City of Ember، Around the World in 80 Days وغيرهم...