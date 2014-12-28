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بالفيديو - هدف يوسف محي الوحيد مع الزمالك

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بالفيديو - هدف يوسف محي الوحيد مع الزمالك بالفيديو - هدف يوسف محي الوحيد مع الزمالك

يمتلك الراحل يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري هدفا واحدا مع الفريق الأول، سجله تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" الموسم الماضي.

وانتقل إلى رحمة الله يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وكان الهدف الذي سجله يوسف محي هو الخامس للزمالك في فوز كبير ودي على هليوبوليس 5-1 في 30 يناير 2014.

وسجل اللاعب الذي كان يطلقون عليه اسم "تامر عبد الحميد الجديد" في الزمالك، هدفه من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن محي لم يحصل على فرصة اللعب ضمن صفوف الفريق الأول للزمالك سوى مع أحمد حسام "ميدو" في الموسم الماضي.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأبيض، ليرحل إلى الاتحاد السكندري معارا في يناير.

لمشاهدة الهدف، اصغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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