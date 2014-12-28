استكمال الدورات التدريبية لرفع مهارات المرأة العاملة بالإدارة المحلية‎ بأسيوط

استكملت محافظة أسيوط، الدورة التدريبية عن “تمكين المرأة العاملة بالإدارة المحلية”، بالتعاون بين مكتب شئون المرأة ووحدة اللامركزية بديوان عام محافظة أسيوط، تحت رعاية اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ودعمه المستمر للمرأة وضرورة تمكينها بالإدارة المحلية لاعتبارها نصف المجتمع والعنصر الفعال بالمجتمع.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة بأسيوط، على أهمية مثل تلك الدورات التدريبية لرفع الوعي والمعرفة للمرأة العاملة وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن في العمل وكيفية التعامل مع المواطنين باختلاف ثقافتهم، مشيرة إلى اهتمام اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بتلك الدورات عن طريق رعاية وتنظيم وتقديم التسهيلات في محاولة منه في تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأوضح فتحي صلاح مدير وحدة اللامركزية بالمحافظة أنه يتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ محاضرات نظرية وتدريبات تطبيقية وعملية تستمر لمدة 4 أيام، بحيث يكون اليوم الأول عن “افهم نفسك وافهم الآخرين ، البرامج العليا للاتصال ، كيفية التعامل مع أصعب الشخصيات طباعاً” ، واليوم الثاني عن “استخدام البرمجة اللغوية العصبية في العمل الإداري ، مهارات التفكير الايجابي ، مهارات التأثير والإقناع ” ، أما اليوم الثالث “طرق وأساليب التعامل مع ضغوط العمل ، مهارات إدارة وقت العمل الإداري ، مهارات الاتصالات الإدارية وفن إصدار الأوامر” وفي اليوم الرابع “مهارات الإدارة والقيادة ، ومهارات التعامل مع الرؤساء ، مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة” مضيفاً انه تم استكمال المجموعة الثانية من المرحلة الأولى، وتضم 50 سيدة علي 4 مجموعات، ليصل المجموع الكلي إلى 200 سيدة بالحكم المحلي علي مستوي المحافظة .

وأكد صلاح علي انه سيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى ضمن البرنامج التدريبي للتنمية الإدارية لهدف تنمية الوعي والمهارات الإدارية للموظفات الإداريات العاملات بالدارة المحلية على مستوى المحافظة.