بالصور| "إيمان وأماني" أول توأم ملتصق في فلسطين

كتب : سارة سعيد الإثنين 03-06-2013 16:32

"إيمان وأماني" هما توأم سيامي "ملتصق" في حالة هي الأولى من نوعها في فلسطين، حيث ولدا بمعدة واحدة وقلبين متصلين معًا، وقد وضعت الأم طفلتيها في مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس يوم الجمعة الماضي.

وكان الأطباء الفلسطينيين قد حذروا الأم من ولادة توأم سيامي خلال فحوصات ما قبل الولادة، إلا أنها رفضت إنهاء الحمل بسبب معتقداتها الدينية، وأشار الأطباء إلى الخطورة البالغة التي تنطوي عليها عملية فصل التوأم، وتمت إعادتهما إلى مستشفى عالية في الخليل.

ولفت الأطباء إلى أنه من بين 50 ألف مولود توجد حالة واحدة من الأطفال الساميين، وأن هذا الأمر يعود إلى انفصال البويضة المخصبة بعد 12 يومًا من الإخصاب، خلافًا للوضع الطبيعي الذي يحدث قبل 12 يومًا، كما أن إيمان وأماني ولدتا بعد 8 أشهر من الحمل خلافًا للمدة الطبيعية وهي الـ9 أشهر.