أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

بالصور| "إيمان وأماني" أول توأم ملتصق في فلسطين

Google+ Print
بالصور| "إيمان وأماني" أول توأم ملتصق في فلسطين بالصور| "إيمان وأماني" أول توأم ملتصق في فلسطين

كتب : سارة سعيد الإثنين 03-06-2013 16:32

"إيمان وأماني" هما توأم سيامي "ملتصق" في حالة هي الأولى من نوعها في فلسطين، حيث ولدا بمعدة واحدة وقلبين متصلين معًا، وقد وضعت الأم طفلتيها في مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس يوم الجمعة الماضي.

وكان الأطباء الفلسطينيين قد حذروا الأم من ولادة توأم سيامي خلال فحوصات ما قبل الولادة، إلا أنها رفضت إنهاء الحمل بسبب معتقداتها الدينية، وأشار الأطباء إلى الخطورة البالغة التي تنطوي عليها عملية فصل التوأم، وتمت إعادتهما إلى مستشفى عالية في الخليل.

ولفت الأطباء إلى أنه من بين 50 ألف مولود توجد حالة واحدة من الأطفال الساميين، وأن هذا الأمر يعود إلى انفصال البويضة المخصبة بعد 12 يومًا من الإخصاب، خلافًا للوضع الطبيعي الذي يحدث قبل 12 يومًا، كما أن إيمان وأماني ولدتا بعد 8 أشهر من الحمل خلافًا للمدة الطبيعية وهي الـ9 أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية