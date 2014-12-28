تحسن حالة شيكا لاعب الزمالك المعار للاتحاد

كشف والد محمود خالد شيكا لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري تحسن حالة نجله بعد تعرضه لحادث سير صباح الأحد مع زميله يوسف محي الذي توفي متأثرا بإصابته.

وتعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

وأكد والد خالد شيكا أن نجله يعاني من ارتجاج في المخ مع كدمات خفيفة في الوجه.

وأشار والده لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي إلى أن اللاعب يستفيق من وقت لآخر من غيبوبته.

واضطرت أسرة اللاعب الآخر يوسف محي لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ظهر الأحد.