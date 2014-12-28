أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحسن حالة شيكا لاعب الزمالك المعار للاتحاد

Google+ Print
تحسن حالة شيكا لاعب الزمالك المعار للاتحاد تحسن حالة شيكا لاعب الزمالك المعار للاتحاد

كشف والد محمود خالد شيكا لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري تحسن حالة نجله بعد تعرضه لحادث سير صباح الأحد مع زميله يوسف محي الذي توفي متأثرا بإصابته.

وتعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

وأكد والد خالد شيكا أن نجله يعاني من ارتجاج في المخ مع كدمات خفيفة في الوجه.

وأشار والده لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي إلى أن اللاعب يستفيق من وقت لآخر من غيبوبته.

واضطرت أسرة اللاعب الآخر يوسف محي لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ظهر الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع