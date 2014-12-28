أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وفاة يوسف محي لاعب الزمالك المعار للاتحاد

Google+ Print
وفاة يوسف محي لاعب الزمالك المعار للاتحاد وفاة يوسف محي لاعب الزمالك المعار للاتحاد

انتقل إلى رحمة الله يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وتعرض يوسف محي ومحمود خالد "شيكا" ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

واضطرت أسرة يوسف محي لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ظهر الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع