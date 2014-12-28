وفاة يوسف محي لاعب الزمالك المعار للاتحاد

انتقل إلى رحمة الله يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وتعرض يوسف محي ومحمود خالد "شيكا" ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

واضطرت أسرة يوسف محي لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ظهر الأحد.