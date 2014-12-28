إبراهيم حسن: يوسف محي لم يكن مثل باقي اللاعبين

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري عن لاعبه يوسف محي المعار من الزمالك، والذي توفي في حادث سير يوم الأحد قبل المشاركة مع زعيم الثغر.

وانتقل إلى رحمة الله يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "خبر الحادث كان صعبا جدا علينا".

وتابع "البقاء لله في وفاة يوسف محي الذي كان مهذبا جدا لدرجة أنه لم يكن له أي طلبات من الاتحاد، كان مختلفا عن باقي اللاعبين".

وكان يوسف محي مع زميله محمود خالد "شيكا" في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

واضطرت أسرة يوسف محي لنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ظهر الأحد.

وواصل مضيفا "بدأ التدريب معنا منذ شهر، وكان يخبرني دائما أنه سعيد جدا لأنه سيحصل على فرصة اللعب بداية من شهر يناير".

وواصل متما "أعزي أسرته في وفاة ابنهم الوحيد".