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والد يوسف محي ينفي وفاته.. وتحسن حالة شيكا

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والد يوسف محي ينفي وفاته.. وتحسن حالة شيكا والد يوسف محي ينفي وفاته.. وتحسن حالة شيكا

نفى والد يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري خبر وفاته بعد حادث السير الذي تعرض له صباح الأحد مع زميله محمود خالد شيكا.

وتعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

وأعلن إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري عن وفاة يوسف محي في الحادث، قبل أن ينفي والده الخبر.

ونفى والد يوسف محي ما تردد عن وفاة نجله، مؤكدا أن الأطباء وضعوه على أجهزة التنفس الصناعي ويحتاج 48 ساعة تحت الملاحظة.

وقال في تصريحات إذاعية لبرنامج "أجمل صباح": "يوسف فاقد الوعي في المستشفى، وهو يعاني من نزيف داخلي في المخ وكسر في الحوض وفي الفخذين".

وتابع "الأطباء وضعوا يوسف على أجهزة التنفس الصناعي، وأخبروني أنه يحتاج 48 ساعة تحت الملاحظة على أمل استقرار حالته".

تحسن حالة شيكا

وأكد والد خالد شيكا أن نجله يعاني من ارتجاج في المخ مع كدمات خفيفة في الوجه.

وأشار والده لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي إلى أن اللاعب يستفيق من وقت لآخر من غيبوبته.

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