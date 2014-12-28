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بالصور.. سلع ومواد غذائية وبطاطين لمواجهة فصل الشتاء بالوادي الجديد‎

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بالصور.. سلع ومواد غذائية وبطاطين لمواجهة فصل الشتاء بالوادي الجديد‎ بالصور.. سلع ومواد غذائية وبطاطين لمواجهة فصل الشتاء بالوادي الجديد‎

جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اجتماعاً بحضور رؤساء المراكز الإدارية، ومدير عام التضامن الاجتماعي، بشأن توزيع مواد غذائية وبطاطين ولحوم والتي وردت للمحافظة من جمعيات “الأورمان”، ومؤسسة “ الخير”، والقوات المسلحة لمواجهة فصل الشتاء.

كانت جمعية الأورمان قد أهدت المحافظة 10 طن لحمة، و10 آلاف بطانية، وقامت مؤسسة “مصر الخير” بإهداء المحافظة 2000 بطانية، وأهدت القوات المسلحة المحافظة 14 عبوة غذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة توزيع هذه الإعانات على الحالات الأولى بالرعاية، ووصولها إلى مستحقيها، على أن يتم التوزيع بالتنسيق التام مع المراكز الإدارية ومديرية التضامن الاجتماعي، طبقاً لقاعدة البيانات الحديثة.

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