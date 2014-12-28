مصرع 5 اشخاص و اصابة 9 فى حادث تصادم بالبحيرة‎

لقى 5 أشخاص مصرعهم و اصيب 9 آخرين، فى حادث تصادم على طريق ” القاهرة – الاسكندرية ” الصحراوى، امام الكيلو 86 بمركز وادى النطرون.

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة،اخطارا بالحادث من مأمور مركز وادى النطرون،و كشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 13301 رحلات الاسكندرية قيادة” اشرف محمود ابوسريع-49 عاما ” اختلت عجلة القيادة بيده،و انقلبت السيارة على جانب الطريق .

اسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة و 4 من مستقليها و هم” عمرو محمد أمين-47 عاما – محمد بدر الدين احمد-24 عاما – السيد عبد الفتاح محمد-61 عاما” و شخص مجهول الهوية .

كما اسفر الحادث عن اصابة 9 من مستقلى السياة،و تم نقل الجثث الى مسشفى وادى النطرون العام و المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد،و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.