مصدر بجهاز التنظيم والإدارة: توحيد سن تقاعد “الكادر الخاص” يوفر ثلث موازنة الأجور

أكد مصدر بجهاز التنظيم والإدارة أن توحيد سن التقاعد للعاملين بالدولة وفى مقدمتهم المدرجون بالكادر الخاص مثل الدبلوماسيين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية يوفر ثلث موازنة الأجور بالموازنة العامة سنويا.

وقال إن القوانين المنظمة لعمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور ويجب تعديلها، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم تكلفة الأجور للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ إلى أكثر من ٢١٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك عدة إجراءات تم تطبيقها أخيرا لتخفيض موازنة الأجور مثل إلغاء الرسوب الوظيفى واستمرار الترقى بصفة مستمرة على الدرجات الشاغرة لمن يستوفى المدد الزمنية المحددة، وهناك بعض الاجراءات المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة مثل إقرار نظام موازنة البرامج والأداء، حيث يضع نظاما للمتابعة وتقييم الأداء وهو ما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا عدم النقل بين الجهات الإدارية عن طريق «استمارة ( 23 /د )، حيث إنها تزيد من اعداد الوظائف الممولة على مستوى أجهزة الدولة على المخطط.

ولفت المصدر إلى إصدار وزير المالية تعليمات بأن يكون النقل بين الجهات من خلال النقل بالدرجة المالية فقط، وكل هذه الخطوات بالإضافة إلى بعض الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الإدارى الخاصة بتعديل جدول الأجور وسرعة إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وهو ما يسهم فى دعم منظومة الإصلاح الإدارى للدولة والقضاء على الفساد الإدارى.