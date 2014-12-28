تعرف على أهم 190 مشروعًا ستنتهي خلال أشهر بالغربية

قال اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، إن النصف الأول من عام 2015 المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ 190 مشروعا في مختلف القطاعات بقرى ومدن المحافظة باستثمارات تبلغ 3 مليار و744 مليون جنيه مشيرا إلى أن قطاع رصف الطرق يشمل تنفيذ 95 مشروع منهم 80 مشروع لرصف مداخل قرى وشوارع بمدن المحافظة ورصف 13 وصله جديدة وانهاء مشروع إنشاء الطريق المزدوج المحلة الكبرى /كفر الشيخ بطول 32 كيلو متر بتكلفه 700 مليون جنية وطريق طنطا/كفر الشيخ بطول 18 كيلو متر بتكلفه 385 مليون جنيه .

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم الانتهاء من مستشفى زفتى العام بعد توقف دام أكثر من 17 عام حيث تم ترميمها وتطويرها وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية بتكلفه 63 مليون جنيه ومن المتوقع افتتاحها في الاسبوع الثانى من الشهر القادم بالاضافه إلى مستشفى صدر بسيون وانشاء عيادات خارجية بمستشفى بسيون المركزى وتجديد مستشفى السنطة وجناح جديد بمستشفى سمنود ورفع كفاءة مستشفى المنشاوى العام والمحلة العام وكفر الزيات بتكلفه تصل إلى 70 مليون جنيه

وأضاف بان مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها حاليا بتكلفه 551 مليون جنيه لانشاء 22 محطة صرف صحى بقرى المحافظة سوف ترفع نسبه خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة من 25 % حاليا إلى 40% وأن ما أنفق على مشروعات مياه الشرب بلغ مليار و77 مليون جنيه لتنفيذ توسعات لمحطة مياه كفر الزيات واستكمال الخزان العالى وتوصيل شبكات المياه بالمحلة الكبرى واجراء توسعات بمحطة مياه زفتى ومحطة مياه طنطا الجديدة وشبكاتها وانشاء محطة مياه بسيون وسمنود والسنطة وشبكاتها ومحطة مياه دمرو بالمحلة الكبرى وانشاء 9 وحدات ازالة حديد ومنجنيز و8 وحدات مياه نقلى.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من انشاء 18 مدرسة جديدة بتكلفه 47 مليون و300 ألف جنيه لتدخل منظومة التعليم بداية العام القادم لتخفيض الكثافه في الفصول كما تعمل المحافظة على ترشيد الطاقه الكهربية باستخدام الخلايا الشمسية على مبانى ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة طنطا وحى ثان طنطا والمحلة الكبرى تمهيدا لتعميمها في باقى المصالح الحكومية وخلال الشهر القادم سيتم افتتاح مجمع مواقف سبرباى الجديد بطنطا والتى يقضى على المواقف العشوائية داخل المدينة وسيتم استغلال أراضى المواقف القديمة لإقامة مساكن للشباب عليها.

وأضاف أنه سيتم انشاء مصنعين لتدوير القمامه بالمحلة الكبرى ودفرة بطنطا ورفع كفاءة مصنع دفرة لتدوير القمامه واضافه 2 خط جديدين وانشاء مجزر ألى لخدمه المحلة الكبرى وطنطا كل ذلك بتكلفه 135 مليون جنيه كما سيتم العمل في تطوير دار الاوبرا بطنطا بتكلفه 50 مليون جنيه وتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 18 ألف وحدة سكنيه كمرحلة أولى لمدينة كفر الزيات بتكلفه 90 مليون جنيه وتطوير واستكمال مراكز شباب بقرى المحافظة بتكلفه 3 مليون و600 ألف جنيه واحلال وتجديد كبارى على الترع والمصارف واقامه محطات للرفع على الترع بالاضافه إلى احلال وتجديد أبار جوفية وتطهير أبار أخرى بتكلفه 10 مليون و500 ألف جنيه.. فيما أعلن المحافظ أنه بانتهاء هذه المشروعات وافتتاحها خلال العام القادم سيشعر المواطن بتحسن ملموس في الخدمات الأساسية.