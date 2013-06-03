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بالصور| العاملون بالأوبرا والمثقفون يتمسكون بإقالة وزير الثقافة

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بالصور| العاملون بالأوبرا والمثقفون يتمسكون بإقالة وزير الثقافة بالصور| العاملون بالأوبرا والمثقفون يتمسكون بإقالة وزير الثقافة
العلايلي: الفن هو القوة الأساسية المؤثرة في

كتب : شيماء الحويتى الإثنين 03-06-2013 16:24

أكد العاملون والفنانون بدار الأوبرا والمثقفون وكبار الكتاب وجبهة الإبداع على مطلبهم في إقالة وزير الثقافة، حيث رفضوا إقامة حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بالاشتراك مع عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي واعتلى مئات الفنانين خشبة المسرح الكبير واعتذروا للجمهور عن عدم تقديمه وإيقاف جميع الأنشطة لحين إقالة وزير الثقافة؛ بسب قراراته التعسفية في إقالة رئيسة الأوبرا.

وتحدث الفنان عزت العلايلي للجمهور للحفاظ على الوطن والهوية الفنية والثقافية المصرية، مؤكدا أن الفن هو القوة الأساسية المؤثرة في مصر على مختلف عصورها، ومعلناً تضامنه مع فناني مصر وذكر القامات الفنية الكبيرة مثل سيد درويش وأم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم، مؤكدا أنهم شكلوا جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري، وشارك كل من الكاتبة فتحية العسال والكاتب الكبير بهاء طاهر والفنان أحمد عبدالعزيز والدكتور محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، وحمل الجميع لافتات تندد بقرارات الوزير وتطالب بإقالته، وتضامن الجمهور في قاعة المسرح وردد بعض الهتافات حتى أن إحدى السيدات صاحت "يحيا فناني مصر".

ورفض عدد كبير من الجماهير استرداد قيمة التذاكر لتأكيد تأييدهم لفناني الأوبرا ومثقفي مصر، كما طلب المايسترو ناير ناجي، مدير أوركسترا أوبرا القاهرة، من الجميع خروج الفنانين متضامنين مع الجمهور لإذاعة بيان الأوركسترا إلى خارج قاعة المسرح مرة أخرى بعد علمه برفض وزير الثقافة دخول الكاميرات التليفزيونية والإعلاميين إلى المسرح، وخرج الجميع إلى ساحة الأوبرا التي تحولت إلى ساحة للحرية والإبداع وعزف الأوركسترا النشيد الوطني الذي ردده الآلاف من الجماهير المتضامنين مع الأوبرا والفنانين والمثقفين في مظهر حضارى رائع .

وعلى جانب آخر، واصل الفنانون والإداريون اعتصامهم بالأوبرا لليوم السابع على التوالي.

محمد سويلم

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