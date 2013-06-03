عادل الأعصر: انتهيت من تصوير 8 ساعات من "جداول" وباقي 11 ساعة

كتب : انتصار حسني منذ 29 دقيقة

نفى عادل الأعصر مخرج مسلسل "جداول"، الذي تنتجه شركة "صوت القاهرة"، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول توقف المسلسل بسبب رفض وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود تزويد الجهة المنتجة بميزانيات لإنتاج الأعمال الدرامية، وذلك بسبب عدم اهتمامه بالدراما التليفزيونية وهذا غير صحيح وأن السبب الحقيقي في توقف العمل، كان بسبب كثرة تحضيرات الديكورات والفنانين لأدوارهم، وهذا أمر طبيعي في أي مسلسل‏.‏ رغم أنه انتهى بالفعل من تصوير ‏8‏ ساعات من المسلسل.

وأضاف الأعصر "لم يتبق له سوى ‏11‏ ساعة حتى يكون العمل جاهزًا للعرض في رمضان المقبل"‏، مؤكدًا أن التصوير يسير دون إخلال في أي شيء فيه،‏ وأن الجهة المنتجة تحاول أن تمد المسلسل بكل احتياجاته المادية وتحاول أيضًا أن يتقاضى الفنانون أجورهم في المواعيد المتفق عليها، وإذا تأخرت تتأخر قليلا وهذا بسبب الظروف السيئة في البلد والتي يعاني منها أي مسلسل‏.‏.

"جداول" بطولة سهير رمزي وأحمد فؤاد سليم وريهام أيمن وعمرو رمزي وتأليف فيصل مراد.

محمد سويلم