«طرق دبي» تبدأ تجريبياً مخالفة المركبات المستخدمة لمسار الحافلات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء التطبيق التجريبي للنظام الآلي لمخالفة المركبات غير المخولة باستخدام المسار الخاص للحافلات ومركبات الأجرة، وذلك اعتباراً من الأول من يناير المقبل وحتى نهاية شهر مارس، بعدها سيتم تحرير مخالفة بقيمة 600 درهم بحق المركبات غير الملتزمة بالنظام.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة: سيتم تطبيق النظام في المرحلة الأولى على المسار الخاص للحافلات ومركبات الأجرة في شارع نايف الذي يبلغ طوله قرابة واحد كيلو متر، ويبلغ عدد خطوط حافلات المواصلات العامة المارة عبر شارع نايف تسعة خطوط، بعدد إجمالي 36 حافلة في ساعة الذروة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتركيب سبع كاميرات موزعة على طول المسار، لمراقبة المركبات التي تخالف النظام، وسيتم تحرير المخالفات بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي.

وأوضح أن النظام رقم 1 لعام 2010، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، حدد المركبات التي يسمح لها باستخدام المسارات الخاصة، هي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومركبات شرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة، ويسمح للمركبات العائدة للأفراد باستخدام المسار الخاص للحافلات في حالات الدخول والخروج من أو إلى الطرق الفرعية فقط.

وأكد الطاير أن تطبيق نظام المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، الهدف منه زيادة حصة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان في إمارة دبي، وتقليل الاختناقات والازدحامات المرورية، وتحسين نسبة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة ومعدل وصول مركبات الأجرة، وحفض التكاليف التشغيلية المباشرة والغير مباشرة لوسائل النقل، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، مشيرا إلى أن المسارات الخاصة تعتبر إحدى الممارسات العالمية الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان لاستخدام المواصلات العامة بدلاً عن المركبات الخاصة ويتم تطبيقها في كثير من المدن في أميركا الشمالية وأوروبا.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالنظام وعدم قيادة مركباتهم الخاصة على المسارات المخصصة للحافلات.