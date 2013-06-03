أحمد النجار بعد حوار مرسي والقوى السياسية: من رفض الحضور أكثر حصافة

علق الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي على إذاعة إجتماع القوى السياسية و رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لبحث أزمة سد النهضة اليوم .

وقال النجار خلال تدوينة له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ” الإذاعة المباشرة على الهواء في التلفزيون الرسمي لحوار د. مرسي مع من قبلوا الجلوس معه حول سد النهضة، يؤكد أن من امتنعوا عن حضور اللقاء كانوا أكثر حصافة، حتى لو كانت مبرراتهم تتعلق بالتمرد على د. مرسي رفضا لما قام به من سحق الدولة واغتصاب السلطات والدستور والاعتقال والتعذيب والقتل وفتح المجال لقوى العنف والإرهاب والفشل في حل المشكلات الاقتصادية-الاجتماعية ” .

كما قال الخبير الاقتصادي ” بدلا من التشاور الجدي والعصف الذهني بين الخبراء والمسئولين في غرف مغلقة لبحث خيارات مصر لمعالجة القضية والخروج بموقف علني له بدائل محسوبة بدقة يمكن اللجوء إليها إذا تعثر هذا الخيار، نجد أنفسنا إزاء استعراض إعلامي يجهل أبجديات الحوار في هذه القضايا ويكشف آليات لا يجوز الإعلان عنها أو حتى التلويح بها علنا، فضلا عن أنها تتسم بالجهل والغباء، وتؤدي لتخريب أي جهود ممكنة لحل القضية أو شن حملة علاقات دولية بشأنها… قاتل الله الجهل ” .