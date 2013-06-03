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محمد عبده يغنى فى دبى 26 يونيو

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محمد عبده يغنى فى دبى 26 يونيو محمد عبده يغنى فى دبى 26 يونيو

بعد غياب طويل عن احياء الحفلات يحيى فنان العرب محمد عبده حفل فنى يوم26 يونيو.ويقام الحفل على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، الذي يتسع لأكثر من 2000 شخص.

وقبل احيائه الحفل بيوم يكشف المطرب الكبير فى مؤتمر صحفى عن تفاصيل احدث البوماته”بعلن عليها الحب” الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صاحبة الحق والإمتياز والرعاية لفنان العرب، الذي سيتحدث أيضا عن الأغاني التي صوّرها مؤخرا في دبي و أمور فنيّة أخرى.وتجدر الاشاره ا لى ان “عبده”كان ممنوعا من احياء الحفلات باوامر اطبائه.ويعد هذا الحفل الارول له بعد تجاوز ازمته ا لصحيه.

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