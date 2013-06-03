بالصور.. وفد تركي يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعليم أبنائهم اللغة العربية

التقي الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وفدا تركيا رفيع المستوي لبحث كيفية تفعيل سبل التعاون بين وزارة التربية والتعليم التركية وجامعة الأزهر ، و قالعثمان ديمرجل نائب المدير العام لوزرة التربية والتعليم التركية إن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من جامعة الأزهر في تعليم طلابنا اللغة العربية وتقوية التعاون مع الجامعة وبحث كيفية عودة لدراسة في المرحلة الثانوية لطلاب تركيا .

و أكد أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أنه يعتز بتركيا ويدع أن يمن الله عليها بالهدوء والاستقرار ، مشيرا الي ان العلاقات معها وجامعة الأزهر قديمة ويشهد عليها رواق الأتراك بالجامع الأزهر الذي تدرس فيه علوم الفقه للآن معربا عن أمله في زيادة أعداد الطلاب الأتراك في الأزهر حيث يدرس بها ما يزيد عن خمسمائة طالب بالإجازة العالية ، مضيفًا ان الجامعة مستعدة لتقديم كل الخدمات العلمية للجانب التركي وترحب بتدريس اللغة العربية للأئمة والخطباء والطلاب في وزارة التربية والتعليم بتركيا.

ودعا العبد الوفد لزيارة مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالأزهر للتعرف علي نظام الدراسة فيه، يذكر أن الوفد ضم محمود يلك مدبر مدرسة باي أوغلوا للأئمة والخطباء وشعبان قرط رئيس وقف باي أوغلوا ومحمد أغير المترجم التركي وسليمان سيزر مدير مركز الثقافي التركي