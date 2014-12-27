' سيميوني سيعيد توريس لأيام العظمة '

يؤمن خوانفران مدافع أتليتكو مدريد أن مدربه دييجو سيميوني قادر على إعادة فرناندو توريس إلى أيام العظمة.

توريس في سبيله للعودة إلى حيث بدأ، نادي أتليتكو مدريد، وذلك في صفقة تبادلية تشهد انتقال أليسيو شيرشي جناح الفريق الإسباني إلى موطنه إيطاليا، وفريق ميلان.

ويأتي انتقال توريس الوشيك إلى أتليتكو بعد سنوات من فقدان بريقه، سواء وهو مع تشيلسي، وحتى حين ذهب إلى ميلان ولم يشارك إلا في عدد محدود من المباريات.

لكن خوانفران عقب "مع رغبة توريس، وقتاله المعهود بقميص أتليتكو، وفي وجود مدرب مثل سيميوني، أنا واثق أن الأخير سيعيد اللاعب إلى أيام عظمته".

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن أتليتكو مدريد يسعى لحسم الصفقة قبل مواجهة ريال مدريد، ليكون توريس موجودا أمام الميرنجي في قمة الدوري الإسباني.