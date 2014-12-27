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قوافل ثقافية بقرى ومدن الوادي الجديد احتفالا بالمولد النبوي الشريف

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قوافل ثقافية بقرى ومدن الوادي الجديد احتفالا بالمولد النبوي الشريف قوافل ثقافية بقرى ومدن الوادي الجديد احتفالا بالمولد النبوي الشريف

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

ينظم فرع ثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد  قوافل ثقافية بعدد من القرى والمدن  فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وقال محسن حسب  وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد إنه سيتم تنظيم قافلة ثقافية الخميس القادم بقرية بولاق تشمل محاضرات دينية وعرض فنون شعبية ومسابقه لابداعات المواهب واشعار وزجل فى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأكد أنه سيتم تنظيم قافلة أخرى كاملة الأنشطة بمدينة باريس، كما يتم تنظيم احتفالية فنية بفرع ثقافة الخارجة تشمل عرضا لفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية ومعرض فنى لفنانين تشكيليين.

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