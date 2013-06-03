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عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول بالمترو

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عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول بالمترو عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول بالمترو

كتب : سلامة عامر منذ 11 دقيقة

أكد المهندس عبداللة فوزي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، على عودة الحركة إلى طبيعتها بالخط الأول "حلوان-المرج" بعد أن تم إصلاح العطل الفني الذي تسبب في حركة تشغيل المترو في اتجاه مفرد من محطة المعصرة إلى حلوان، مما تسبب في زحام وتكدس الركاب في محطات الخط الأول.

وأشار فوزي إلى أن العطل تم إصلاحه خلال 30 دقيقة بواسطة فرق الطوارئ المنتشرة على طول محطات الخط، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن العطل في الإذاعات الداخلية بمحطات الخط الأول لتنبيه الركاب.

وأضاف فوزي إلى أنه يتم مراجعة كافة المراوح الموجودة بالقطارات لإصلاح المعطل منها وعدم السماح بخروج أي قطار من الورش مراوحه معطلة، وذلك من ضمن خطة الجهاز لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

محمد سويلم

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