عودة استخدام «مدفع رمضان» بالمدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة، في رمضان المقبل، عودة استخدام المدفع الصوتي بعد توقفه لفترة من الزمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموافقة قد صدرت بإعادة استخدام المدفع الصوتي في المدينة المنورة، بدءا من رمضان للعام الهجري 1436 هـ، لما يمثله المدفع الصوتي من إرث تاريخي تناقلته الأجيال في المدينة المنورة جيلا بعد جيل.

وأشارت إلى أن الموافقة جاءت في ضوء ما رفعه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تلبية لطلب الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بناء على رغبة أهالي المدينة المنورة بإعادة استخدام المدفع الصوتي في المدينة المنورة، خلال رمضان المبارك، أسوة باستمرار استخدامه في مكة المكرمة.