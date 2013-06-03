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بجاتو: إعمال حكم "الدستورية" واجب من مجلس الشورى

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بجاتو: إعمال حكم "الدستورية" واجب من مجلس الشورى بجاتو: إعمال حكم "الدستورية" واجب من مجلس الشورى

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية إن إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، "واجب من مجلس الشورى".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى اليوم الاثنين لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى.

وأضاف بجاتو أن "إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا" سهل جدا.. وأنا مسؤول عن هذا الملف كاملا من الألف إلى الياء"، موضحا أنه "لا يستطيع أحد أن ينكر كفاءة هذا المجلس وأن الحكم لا يقلل من قيمته (المجلس)".

وقال "نحن نستخدم دستورًا جديدًا والمشكلة أننا لازلنا ننظر للدستور القديم، لكن كلنا سنحترم أحكام الدستور وأحكام القضاء".

واقترح بجاتو استكمال مناقشة هذا الحكم في اجتماع آخر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نظرا لارتباطه بموعد اجتماع مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية حول أزمة سد النهضة.

محمد سويلم

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