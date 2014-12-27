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بالصور.. «سيلفي» داخل «غرفة العمليات» يثير ضجة في الصين

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أثارت صور ذاتية «سيلفي» التقطها عدد من الأطباء الصينيين داخل غرفة عمليات بجانب مريض فاقد للوعي، استياء الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مؤكدين على ضرورة «عدم المزاح بأرواح الناس، وتحمل المسؤولية تجاه المرضى»، فيما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأنه تمت إقالة عدد من مديري مستشفى «فنجتشنج» الخاص بمدينة بشيان الصينية، وأطبائها بسبب تلك الصور.

The group of medical staff pose for a photo at the completion of an operation at Fengcheng Hospital, China

وتظهر إحدى الصور 3 جراحين يتابعون إجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات، في حين تبتسم مجموعة أخرى من الأطباء للكاميرا، فيما يبدو طبيب في صورة أخرى وهو يلوح بعلامة النصر ويبتسم ابتسامة عريضة، وفي صورة ثالثة، يظهر المريض بوضوح وسط عدد من أفراد الطاقم الطبي.

Several members of the medical team flash 'V for victory' hand signs in the final picture leaked on social media at the weekend

وأثارت الصور منذ نشرها على الإنترنت احتجاجات واسعة، وعاد مستخدمومواقع التواصل الاجتماعي من جديد لمناقشة العلاقة المتوترة بين المستشفيات والمرضى، حيث وصف بعض المستخدمين الصور بأنها «مزاح بأرواح الناس»، وقال مستخدم يدعى «يانج يانج» إن «القواعد داخل غرفة العمليات يجب أن تكون صارمة، ومهما كان مستوى خطورة العملية، يجب تحمل المسؤولية تجاه المرضى»، بينما رد أحد الأطباء بكتابة تعليق قال فيه إن «الصورة الأولى تظهرالجراح قد انتهى من العملية، وبدأ مساعداه في خياطة الجرح»، أما الصورتين الثانية والثالثة، فتظهر نهاية العملية بأكملها، والاستعداد لإعادة المريض إلى غرفة التمريض، نجاح عملية بهذه الصعوبة، وسلامة المريض، تجعل الأطباء أكثر سعادة حتى من أهل المريض أنفسهم، والتقاط الصور لتخليد الذكرى، شي جيد في الأصل».

In this photo, the patient can be seen lying unconscious on the operating table as staff pose for the picture

وأفادت صحيفة «الشعب» الصينية بأن إدارة الصحة بمدينة شيان فتحت تحقيقًا في الأمر، ثم نشرت على موقعها بلاغًا عامًا حول الأطباء، الذين صوروا أنفسهم داخل غرفة العمليات، قالت فيه إن الصور تعود إلى 15 أغسطس 2014، بغرفة عمليات قديمة بمستشفى فنجتشنج بشيان، وأن الهدف من التصوير كان التقاط صورة تذكارية لهذه الغرفة بعدما تقرر الانتقال إلى أخرى جديدة.

Here the team are pictured as they all face the camera as a group. Chinese health authorities later said the group took the photo to memorialize the operating room, which was being relocated

وأوضح بلاغ إدارة الصحة إن المستشفى اعتذر عن هذا الحادث، بينما أفادت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية بأنه تمت إقالة مدير المستشفى ونائبه ورئيسة الممرضات ورئيس أطباء التخدير، بالإضافة إلى الطاقم الطبي الذي ظهر في الصور، بعد حدوث الواقعة.

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