رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى يطالب بـ"تسريح" بعض العاملين في "ماسبيرو"

كتب : انتصار حسني منذ 8 دقائق

على الرغم من محاولات صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام إيجاد تبريرات لأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى من أجل الموافقة على الميزانية الجديدة، إلا أن فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام باللجنة طالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية وجذرية لحل الأزمة المالية بـ"ماسبيرو" بشكل مباشر، عن طريق تسريح عدد كبير من العاملين في الاتحاد من إجمالي عدد العاملين البالغ 43 ألفًا، من خلال المعاش المبكر.

وعلل رئيس لجنة الثقافة والإعلام باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ذلك بأن أسبانيا قامت مؤخرًا بتقليل عدد العاملين في التليفزيون الرسمي لها من 7000 إلى 2000 فقط.