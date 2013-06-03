أيمن نور في اجتماع "سد النهضة": ننشر شائعات عن امتلاك طائرات متطورة

كتب : أحمد العميد منذ 7 دقائق

ايمن نور

"أروح ألحق أنا أملى طشتين وإزازتين مياه ما دام دول اللي بيحلوها" هى إحدى تعليقات نشطاء فيس بوك على جلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية والأحزاب لمناقشة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

شهد الحوار الوطني وقائع طريفة انتظرها نشطاء "فيس بوك" لصب عليها سيول من السخرية، تعبيرًا منهم على حالة اليأس من الطريقة البائسة للنظام في التعامل مه ملف مياه النيل، حيث كانت ضمن الحلول التي طرحها الدكتور أيمن نور على الرئيس مرسي، هو نشر شائعات كاذبة عن سعي مصر لامتلاك طائرات متطورة، كطريقة استخباراتية لبث الخوف في نفوس الإثيوبين، قائلا" نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتية، إن مصر تسعى إلى شراء نوع معين من الطائرات المتطورة".

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