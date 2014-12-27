توريس يسافر مع ميلان لمعسكر دبي على الرغم من تقارير انتقاله لأتليتكو

(إفي): يتوجه فرناندو توريس مهاجم ميلان اليوم إلى دبي مع فريقه للمشاركة في المعسكر الشتوي وفي مباراة ودية أمام ريال مدريد الإسباني في 30 من الشهر الجاري، في ظل اقتراب انتقاله إلى فريقه السابق أتليتكو مدريد.

وانتهت اجازة اعياد الميلاد "للنينيو"، المعار من تشيلسي، وباقي فريق الروسونيري حيث من المقرر أن يبدأ أبناء فيليبو إنزاجي رحلة من مطار مالبينسا بميلانو إلى جنوب الخليج باتجاه دبي.

ويستعد توريس هناك للقاء في 30 من الشهر الجاري ريال مدريد وهو الخصم الذي قد يلعب امامه للمرة الأولى بقميص أتليتكو في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في السابع من يناير/كانون ثان المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون.

ويبدو أن التفاوض مستمر حول صفقة تبادل انتقال توريس إلى أتليتكو وأليسيو تشيرشي إلى ميلان، الذي يحل في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بـ25 نقطة.

ومع ذلك، فان الصفقة تسير ببطئ ليس فقط لان الأمر يتعلق باتفاق خماسي الأطراف بين أتليتكو وميلان وتشيلسي وتوريس وتشيرشي، بل لان الأخير يبدو متحفظا بشأن ترك النادي الذي يرأسه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

ويتطلع اللاعب الإيطالي للانتقال إلى انتر ميلان، لكن أتليتكو أوضح له انه أما إن يقبل رحيله إلى ميلان أو إن يظل في النادي في نفس وضعه الحالي غير أساسي.

من جانبه، أعرب انزاجي عن رغبته في الصفقة حتى يكون تشيرشي بين صفوف ميلان في السادس من يناير المقبل للقاء ساسولو الذي يحل في المركز الـ12 بالدوري الإيطالي بـ20 نقطة.