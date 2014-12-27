محافظ الغربية : الانتهاء من تنفيذ 190 مشروعا منتصف العام المقبل

أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية أن النصف الأول من عام 2015 المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ 190 مشروعا فى مختلف القطاعات بقرى ومدن المحافظة باستثمارات تبلغ 3 مليار و744 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع رصف الطرق يشمل تنفيذ 95 مشروع منهم 80 مشروع لرصف مداخل قرى وشوارع بمدن المحافظة ورصف 13 وصله جديدة وانهاء مشروع انشاء الطريق المزدوج المحلة الكبرى /كفر الشيخ بطول 32 كيلو متر بتكلفه 700 مليون جنيه وطريق طنطا/كفر الشيخ بطول 18 كيلو متر بتكلفه 385 مليون جنيه كما سيتم الانتهاء من مستشفى زفتى العام بعد توقف أكثر من 17 عام حيث تم ترميمها وتطويرها وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية بتكلفه 63 مليون جنيه ومن المتوقع افتتاحها فى الاسبوع الثانى من الشهر القادم بالإضافة إلى مستشفى صدر بسيون وانشاء عيادات خارجية بمستشفى بسيون المركزى وتجديد مستشفى السنطة وجناح جديد بمستشفى سمنود ورفع كفاءة مستشفى المنشاوى العام والمحلة العام وكفر الزيات بتكلفة تصل الى 70 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل بها حاليا بتكلفة 551 مليون جنيه لانشاء 22 محطة صرف صحى بقرى المحافظة سوف ترفع نسبه خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة من 25 % حاليا الى 40% وأن ما أنفق على مشروعات مياه الشرب بلغ مليار و77 مليون جنيه لتنفيذ توسعات لمحطة مياه كفر الزيات واستكمال الخزان العالى وتوصيل شبكات المياه بالمحلة الكبرى واجراء توسعات بمحطة مياه زفتى ومحطة مياه طنطا الجديدة وشبكاتها وانشاء محطة مياه بسيون وسمنود والسنطة وشبكاتها ومحطة مياه دمرو بالمحلة الكبرى وانشاء 9 وحدات ازالة حديد ومنجنيز و8 وحدات مياه وسوف يتم الانتهاء من انشاء 18 مدرسة جديدة بتكلفه 47 مليون و300 ألف جنيه لتدخل منظومة التعليم بداية العام القادم لتخفيض الكثافه فى الفصول كما تعمل المحافظة على ترشيد الطاقه الكهربية باستخدام الخلايا الشمسية على مبانى ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة طنطا وحى ثان طنطا والمحلة الكبرى تمهيدا لتعميمها فى باقى المصالح الحكومية.

وتابع المحافظ بأنه سيتم افتتاح مجمع مواقف سبرباى الجديد بطنطا أول يناير القادم والذي سيقضى على المواقف العشوائية داخل المدينة وسيتم استغلال أراضى المواقف القديمة لإقامة مساكن للشباب عليها كما سيتم انشاء مصنعين لتدوير القمامه بالمحلة الكبرى ودفرة بطنطا ورفع كفاءة مصنع دفرة لتدوير القمامة و2 خط جديدين وانشاء مجزر آلي لخدمة المحلة الكبرى وطنطا كل ذلك بتكلفة 135 مليون وتطوير دار الأوبرا بطنطا بتكلفة 50 مليون جنيه وتوصيل الغاز الطبيعى لـ18 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى لمدينة كفر الزيات بتكلفة 90 مليون جنيه وتطوير واستكمال مراكز شباب بقرى المحافظة بتكلفه 3 مليون و600 ألف جنيه واحلال وتجديد كبارى على الترع والمصارف وإقامة محطات للرفع على الترع بالإضافة إلى احلال وتجديد أبار جوفية وتطهير أبار أخرى بتكلفة 10 مليون و500 ألف جنيه.

وأعلن المحافظ أنه بانتهاء هذه المشروعات وافتتاحها خلال العام القادم سيشعر المواطن بتحسن ملموس فى الخدمات الأساسية.