القاهرة تنشئ مركز معلومات شبكات مرافق في الخرطوم

رئيس شبكات مرافق القاهرة: المشروع يتكلف 2.5 مليون جنيه

كتب : سلامة عامر منذ 1 دقيقة

شهد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالرحمن خضر، والي ولاية الخرطوم، حفل توقيع برتوكول تنفيذ أعمال إنشاء مركز معلومات شبكات مرافق بولاية الخرطوم مماثل لمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة.

وأكد المحافظ، خلال الحفل، على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسودان على كافة المستويات، مشيراً إلى أن هذا البرتوكول يأتي في إطار التعاون الفني والتكنولوجي بين المحافظة وولاية الخرطوم لإقامة مركز معلومات على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنيتها (GIS) حيث سيتولى رئيس مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة واللجنة المعاونة له الإشراف العام على إنشاء المشروع وعمله وتطويره وتقديم المعونة الفنية والتكنولوجية له وكذلك المعاونة في إقامة أي مراكز فرعية للمرافق تنشأ مستقبلاً في ولاية الخرطوم حسب طلب الولاية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن خضر، والي الخرطوم، إلى أن هذا البرتوكول يأتي تفعيلاً لاتفاقية التوأمة بين العاصمتين، مؤكداً استمرار التعاون في كافة المجالات.

وذكر جمال الشافعي، رئيس مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه وسيبدأ تنفيذه خلال 15 يوما من توقيع البرتوكول، حيث سيدرب مركز شبكات معلومات القاهرة 36 من الكوادر البشرية السودانية على كيفية إنشاء مركز المعلومات، كما ستوفد القاهرة طاقم خبرة معاونة لمدة 6 أشهر إلى السودان للإشراف على تنفيذ المشروع، وسيحتفظ مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة بصفة الاستشاري الفني للمشروع في حالة حاجة الجانب السوداني لأية استشارات فنية.

وشهد حفل التوقيع السفير كمال الدين حسن علي، سفير السودان بالقاهرة، ولفيف من الوزراء السودانيين، والمهندس محمد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة.

محمد سويلم