اختاري الغرة المناسبة لشكل وجهك على طريقة النجمات

تؤدّي الغرّة دوراً أساسياً في تسريحة الشعر، لأنها تجعلك تبدين أصغر سنّاً. لكن طريقة قصّها تختلف من وجه إلى آخر، وقد تؤدي إلى تشويه إطلالتك، إن لم تكن مناسبة. لذلك، إليك نصائح Jim Markham، أهمّ خبير عالمي في تصفيف الشعر كي تختاري قصّة الغرّة المناسبة لشكل وجهك.

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الوجه المربّع: غالباً ما يكون الهدف من الغرّة مواجهة الزوايا الصعبة، وبالتالي إظهار الوجه نحيفاً. لذلك، من المحبّذ في هذه الحالات تطبيق تسريحة الشعر المموّج، التي تُساعد في إظهار الجبين صغيراً. كذلك، يُمكن تجربة الغرّة التي قد تصل إلى الحاجبين عند الوسط لتُصبح متدرّجة، وصولاً إلى الأذنين، مع الحفاظ على ملمس ناعم. وأخيراً، عليك سيدتي أن تتذكّري هذه القاعدة: لا تخفي جبهتك بالشعر، ما يمنح التموّجات المزيد من الحركة ويُحافظ على نعومة وجهك.

الوجه بشكل قلب: عندما تكون جبهتك أوسع من خطّ الفك السفلي، يكون الهدف من التموّجات إظهار النصف السفليّ من الوجه عريضاً. مرّة أخرى، الطول، والتموّجات الجانبية، تكون مناسبة. هذه القصّة لها تأثير مهمّ، لأنّها تشدّ الانتباه ناحية العينين، بعيداً عن منطقة الذقن.

الوجه الدائري: صاحبات هذا الشكل من الوجه يتردّدن في تسريح شعورهن بشكل مموّج وفي قصّ الغرة. لكن لا ضرورة إلى أن يكون هذا هو الحال. لذلك، يُنصح في هذه الحالة بترك الشعر طويلاً، واعتماد الغرة الجانبية، فيبدو الوجه أقلّ دائريّة. كما ينصحك Markham بالابتعاد قدر الإمكان عن تمليس الشعر.

الوجه المثلث: النساء اللواتي لديهن خطّ الفك السفلي واسع والجبهة ضيّقة، ينبغي لهنّ أن يذهبن إلى اختيار الغرّة المتوسّطة، لأنّها تصل إلى خارج الوجه. يُنصح أيضاً بترك الشعر ناعماً لإخفاء الجبهة الضيّقة. التسريحة الأسوأ لصاحبات الوجه المثلث هي التموّجات الحادّة، لأنها ستزيد من اتّساع الفك.

الوجه البيضوي: إذا كان وجهك بهذا الشكل فأنت محظوظة. إذ لديك الكثير من الخيارات في قصّ الغرّة من الجانبيّة، إلى المتوسّطة، فالناعمة.

وأنت ـ سيدتي ـ اتّبعي نصائح Markham، واختاري الغرّة المناسبة لشكل وجهك، واحصلي على تسريحة مميزة.

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