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«تسونامي».. صور من الماضي والحاضر بعد 10 سنوات من الكارثة

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قبل عقد من الزمان، ضرب واحدٌ من أعنف الزلازل على الإطلاق سواحل إندونيسيا، بجنوب شرق آسيا، مما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) اكتسحت كل المناطق المحيطة بمركزه في كل من إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا ومناطق أخرى، وأودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص.

وفي الذكرى العاشرة للكارثة التي حلت في 26 ديسمبر، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، على موقعها الإلكتروني، مجموعة من الصور التي توضح إعادة تطوير بعض المناطق المتضررة من «تسونامي» على مدار 10 أعوام.

باندا آتشيه، سومطرة- إندونيسيا:

Banda Aceh in 2005

Banda Aceh in 2014

Mosque in Banda Aceh in 2005 and 2014

Banda Aceh in 2005

Banda Aceh in 2014

Banda Aceh in 2004 and 2014

تيونوم، منطقة آتشيه جايا- إندونيسيا:

Teunom, Aceh, in 2005

Teunom, Aceh, in 2014

جزيرة كو في في- تايلاند:

Ko Phi Phi Island in Thailand in 2004

Ko Phi Phi Island in Thailand in 2014

أحيت دول آسيوية عدة الذكرى العاشرة لتسونامي، الجمعة. ففي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررًا من الكارثة، أحيا الآلاف من سكان باندا آتشيه الذكرى، وأدوا الصلاة على أرواح الضحايا في المسجد الكبير، الذي يعود بناؤه إلى القرن التاسع عشر، وهو من المباني القليلة التي نجت من «تسونامي»، كما أقيمت احتفاليات تأبين في تايلاند وسريلانكا.

ومنذ وقوع تلك الكارثة، نفذت بعض إجراءات الإنذار المبكر لحدوث موجات المد في عدد من الدول، في محاولة لتقليل الخسائر في المستقبل.

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