رودجرز: بالوتيللي لن يغادر ليفربول في يناير

أكد بريندن رودجرز المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الإيطالي ماريو بالوتيللي مهاجم الفريق لن يرحل عن الحُمر في فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن بالوتيللي يرغب في العودة لإيطاليا مجددا بعد أن عانى كثيرا مع ليفربول هذا الموسم إذ لم يسجل هدفا واحدا حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وقال رودجرز "رحيل أي لاعب أمر لم أفكر به حتى، لدينا الكثير من المباريات هذا الموسم في الكثير من البطولات".

وأضاف "في هذا الوقت حاليا، هذا هو مفتاح بقاء الفريق متماسكا".

ويعاني ليفربول هذا الموسم إذ ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات كما يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن تشيلسي المتصدر.