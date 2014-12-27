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بالصور.. “الهضبة” يُحيي حفل الكريسماس في دبى بحضور 30 ألفًا من جمهوره

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بالصور.. “الهضبة” يُحيي حفل الكريسماس في دبى بحضور 30 ألفًا من جمهوره بالصور.. “الهضبة” يُحيي حفل الكريسماس في دبى بحضور 30 ألفًا من جمهوره

أحيا المطرب الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيراً مساء أمس الجمعة، والذى أقيم بالمسرح الرومانى بمدينة ميديا سيتى بإمارة دبى، وسط حضور جماهيرى كبير تخطى الـ30 ألف شخص.

بدأت وصلة دياب الغنائية بعد منتصف ليل أمس الجمعة، حيث صعد عمرو على المسرح على أغنية “شفت الأيام” هيد ألبومه الجديد، مرتدياً قميصاً مموها أسود فى رمادى وبنطلوناً أسود، وبعد انتهائه من أداء الأغنية الأولى له وجه شكره لأهل الإمارات الذى أعرب عن حبه الشديد لهم وأنه يعتبرهم أهله ويعتبر الإمارات بلده الثانى وتمنى لهم التوفيق والسعادة.

وبعد ذلك واصل تقديم فقرته الغنائية، حيث قدم عددا كبيرا من أغنياته القديمة والحديثة منها “قمرين”، و”تملى معاك”، و”خلينا لوحدينا”، و”رصيف نمرة خمسة”، و”الليلة”، و”وياه”.

كما حرص عمرو أيضاً على مداعبة فرقته الموسيقية خلال الحفل، بمشاركتهم العزف على آلاتهم الموسيقية، بينما فاجأته إحدى المعجبات الحاضرات الحفل، بلوحة تضم رسماً لوجوه أبنائه الأربعة وأسمائهم “نور وكنزى وعبد الله وجانا”.

كما فاجأ دياب جمهوره بتقديم كوبليها جديدا من أغنيته “أهو ليل وعدى”، التى طرحت ضمن أغنيات ألبومه الأخير، كما تغنى بجزء من أغنيته الجديدة “على حبك”، التى لم يطرحها بعد.

 

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