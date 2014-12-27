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بالصور… جامعة بنها تبدأ أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

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سادت حالة من الهدوء بجامعة بنها، اليوم السبت، فى أول أيام إمتحانات الفصل الدراسى الأول، بكليات التربية والاداب والطب البيطرى والتجارة والعلوم وهندسة شبرا والاداب والحقوق والتربية النوعية في التعليم العام وبرامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق والتجارة.

وتفقد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكليات التجارة والتربية والحقوق للاطمئنان على سير الامتحانات داخل الكليات.

وأكد الدكتور سليمان خلال الجولة، على تواجد عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس فى مواقعهم منذ اليوم الاول من بدء ومواجهة اى مشاكل طارئة والعمل على حلها مشيرا انه تقرر إلغاء الخيام بجميع كليات الجامعة، عدا التعليم المفتوح بكلية الحقوق لكثرة أعداد الطلاب بها وعدم وجود أماكن كافية بالكلية، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لاتمام الامتحانات.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة متابعة أحكام العمل بالكنترولات وضرورة تواجد الاساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب، والرد على استفساراتهم ، مؤكدا أنه تم مراعاة الهدوء داخل اللجان، فضلا عن تخصيص أماكن لعقد اللجان الخاصة للحالات الطارئة وذوى الاحتياجات الخاصة من الطلاب.

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