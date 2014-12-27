التحالف الدولي يعلن تدمير منظومة صواريخ تابعة لداعش في العراق

أعلن التحالف الدولي اليوم عن شنه ضربات جوية أسفرت عن تدمير منظومة صواريخ تابعة لداعش في غارات استهدفت مواقعه في محافظة الأنبار.

وذكرت القيادة المشتركة لدول التحالف في بيان تابعته وكالة أنباء الإعلام العراقي أن التحالف شن 15غارة جوية امس الجمعة استهدفت مواقع التنظيم قرب الأسد والموصل والقائم وبيجي وكركوك وتلعفر وسنجار في العراق “،مبينة أنها “أسفرت عن تدمير منظومة صواريخ في الأسد وسيارات ووحدات تكتيكة ومواقع مقاتلة تابعة للتنظيم”.

وأضافت مصادرأمنية أن “التنظيم شن هجوما من ثلاثة محاورعلى قضاء حديثة غربي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، مبينة أنه استقدم آليات عديدة منها دبابات ومدرعات من سوريا وأدخلها إلى المناطق التى يسيطر عليها على أطراف حديثة.

أ ش أ