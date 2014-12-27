بالصور.. إزالة 219 حالة تعد علي أراضٍ زراعية بشبين الكوم ومنوف



> شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة وكافة الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة 219 حالة تعديات علي الأراضي الزراعية ، في إطار حرص الدولة علي إزالة كافة التعديات علي الأرض الزراعية واملاك الدولة.

وأكد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية أنه تم إزالة عدد 47 حالة تعديات بقرية سلكا مركز شبين الكوم عبارة عن مباني بالطوب الأبيض و مباني خرسانية بالطوب الأحمروالأسمنت ، كما قامت حملة إزالات بمركز منوف بإزالة 59 حالة علي طريق دبركي – طملاي بمساحة إجمالية 2 فدان كما تم إزالة 113 حالة علي طريق كفر السنابسة – سدود بمساحة إجمالية 2 فدان و 42 قيراط و 22 سهم .

وأكد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، أنه وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية لرصد أي حالات تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية لإجراء الازالة الفورية في المهد والتعامل بكل حزم مع المخالفين و مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعدي هذا من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل قضية أمن قومي حيث تعد الزراعة عصب الأقتصاد بالمحافظة .