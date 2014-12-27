أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. إزالة 219 حالة تعد علي أراضٍ زراعية بشبين الكوم ومنوف

Google+ Print
بالصور.. إزالة 219 حالة تعد علي أراضٍ زراعية بشبين الكوم ومنوف بالصور.. إزالة 219 حالة تعد علي أراضٍ زراعية بشبين الكوم ومنوف


> شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة وكافة الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة 219 حالة تعديات علي الأراضي الزراعية ، في إطار حرص الدولة علي إزالة كافة التعديات علي الأرض الزراعية واملاك الدولة.

وأكد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية أنه تم إزالة عدد 47 حالة تعديات بقرية سلكا مركز شبين الكوم عبارة عن مباني بالطوب الأبيض و مباني خرسانية بالطوب الأحمروالأسمنت ، كما قامت حملة إزالات بمركز منوف بإزالة 59 حالة علي طريق دبركي – طملاي بمساحة إجمالية 2 فدان كما تم إزالة  113 حالة علي طريق كفر السنابسة – سدود بمساحة إجمالية 2 فدان و 42 قيراط و 22 سهم .

وأكد الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية، أنه وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية لرصد أي حالات تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية لإجراء الازالة الفورية في المهد والتعامل بكل حزم مع المخالفين و مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعدي هذا من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل قضية أمن قومي حيث تعد الزراعة عصب الأقتصاد بالمحافظة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي